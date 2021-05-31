В консульстве РФ сообщили, когда ожидают решение прокуратуры по инциденту с судном "Амур"

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Разбирательства инцидента со столкновением российского траулера "Амур" с японской рыболовной шхуной возле Хоккайдо в целом завершены, прокуратура, как ожидается, примет решение на этой неделе. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"Разбирательства по инциденту со столкновением судна "Амур" и японской шхуны в целом завершены. Документы передаются в прокуратуру. Она, как ожидается, вынесет решение на этой неделе", - рассказал собеседник агентства.

Генеральный консул генконсульства РФ в Саппоро Сергей Марин также сообщил ТАСС, что капитан и судовладелец "Амура" обратились за консульской помощью.

"Капитан и судовладелец траулера "Амур" официально обратились в консульство за помощью. Мы с момента происшествия оказываем им всестороннюю поддержку. Со вчерашнего дня на месте находится консул. Все показания они дают на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны", - рассказал генконсул.

По его словам, никаких жалоб со стороны капитана и экипажа судна не поступало. Состояние их здоровья также оценивается как нормальное.