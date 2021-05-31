В Приамурье осудили чиновника за незаконно проведенный аукцион и получение взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Экс-начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный в Амурской области признали виновным в совершении нескольких сделок, которые нанесли ущерб бюджету города, а также в получении взятки. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Свободного признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями из личной и корыстной заинтересованности, получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия и бездействие)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина организовал выдачу разрешения на строительство на участке, где располагаются муниципальное здание котельной и склад. Кроме того, от бывшего заместителя главы города он получил 1,3 млн рублей за то, чтобы отказаться от контроля за соблюдением градостроительного и архитектурного законодательства при работах по реконструкции здания котельной.

Суд назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 2,6 млн рублей.

Кроме того, прокурор области утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего предпринимателя, который незаконно получил разрешение на строительство на этом земельном участке, причинив ущерб городу на 6,8 млн рублей. Ему по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.