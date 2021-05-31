Число пострадавших в ДТП на Алтае выросло до 11

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, и легкового автомобиля в Алтайском крае выросло до 11. Шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по краю.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли, - говорится в сообщении. - шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, пять человек с травмами легкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении".

На месте работают три экипажа ГИБДД, шесть бригад скорой помощи. Место аварии оцеплено, организована работа психологов.

На предприятии "Алтайхлеб" ТАСС подтвердили, что их микроавтобус попал в ДТП, однако пока отказались от комментариев.

Авария произошла около 3:00 мск на 2-м км автодороги К-04. Столкнулись Mazda и автобус Iveco. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров умерли до приезда скорой помощи.