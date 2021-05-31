В Иркутске бывшего заммэра отправили под домашний арест за взятки

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра Иркутска - председателя комитета по управлению Октябрьским округом города, который обвиняется в получении трех взяток в крупном размере. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

"Следователь обратился в Октябрьский районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя мэра - председателя комитета по управлению Октябрьским округом, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере. Постановлением суда ходатайство удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность в администрации города, получил взятки от компаний, работающих в сфере ЖКХ. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обвиняемым является Владимир Преловский, который был заместителем мэра - председателем комитета по управлению Октябрьским округом с 2017 по 2020 год. До января 2021 года возглавлял комитет городского обустройства администрации Иркутска.

Сумма взяток не уточняется.