Одну из девочек, пострадавших при падении с батута в Барнауле, подключили к ИВЛ

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Две девочки, пострадавшие в результате падения с опрокинувшегося батута в Барнауле, находятся в тяжелом состоянии. Одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Обе в тяжелом состоянии в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Одна девочка на ИВЛ", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

СК по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. Власти Алтайского края сообщили о внеплановой проверке аттракционов в связи с инцидентом.