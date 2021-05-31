В Японии заявили, что работают над скорейшим освобождением задержанных в России рыбаков

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Японская сторона находится в контакте с РФ с целью скорейшего освобождения рыболовного судна, задержанного на прошлой неделе российскими пограничниками в Охотском море. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы по дипломатическим каналам пытаемся повлиять на российскую сторону с целью скорейшего освобождения судна и рыбаков. Наше генеральное консульство в Южно-Сахалинске находится в постоянном контакте с представителями российской стороны. По имеющейся у нас информации, никаких проблем со здоровьем рыбаки не испытывают, у них имеется достаточный запас питьевой воды и продуктов. Также нет проблем с функционированием самого судна", - сказал он.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.

Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.