На Сахалине в детском саду ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок в детском саду поселка Ноглики (северная часть Сахалина) упал в емкость с дезинфицирующим средством. Его экстренно готовят к транспортировке в Южно-Сахалинск бортом санитарной авиации, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась 1,5 годовалому ребенку", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, на месте ребенку оказали первую помощь, затем его доставили в центральную районную больницу.

Состояние ребенка стабилизировали, принято решение о его направлении в детскую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.