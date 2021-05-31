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В Омске после сообщения о минировании эвакуировали железнодорожный вокзал

Сообщение было анонимным, вокзал проверяют

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал в Омске эвакуирован после поступления сообщения о минировании. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Получили анонимное сообщение о минировании пригородного вокзала, людей эвакуировали, вокзал проверяют", - сказали в пресс-службе.

Жители Омска в местных группах соцсетей сообщают, что людей эвакуировали и из основного железнодорожного вокзала, расположенного рядом пригородным.

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