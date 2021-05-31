Пострадавшие в ДТП в Астраханской области находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Пострадавшие при ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Приволжском районе Астраханской области находятся в тяжелом и среднем состоянии. Среди них есть один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"По предварительной информации, четверо пострадавших госпитализированы: ребенок - в областную детскую клиническую больницу им. Силищевой, трое взрослых - в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Еще по двоим пострадавшим вопрос о госпитализации находится в стадии решения.

В пресс-службе управления МВД по Астраханской области уточнили, что утром в понедельник водитель "Лады" двенадцатой модели столкнулся с "ГАЗ-322132", двигавшимся по встречному направлению, который осуществлял поворот налево.

В результате ДТП пострадали два пассажира легковой машины, в том числе 13-летний ребенок, а также водитель и три пассажира микроавтобуса, следовавшие на работу в поля.

"На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Приволжскому району Астраханской области. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование", - отметили в пресс-службе.