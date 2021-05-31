Владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле с детьми, допросили по уголовному делу

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае в рамках расследования уголовного дела допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле. Он не задержан. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее в местных СМИ сообщили о задержании владельца батута в аэропорту Толмачево. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю опровергли эту информацию.

"Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса. Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье днем в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. СК по региону возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После происшествия власти Алтайского края организовали внеплановую проверку аттракционов.