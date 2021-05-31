Экстренное предупреждение объявлено в двух районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спасатели в понедельник объявили на 1-3 июня экстренное предупреждение в Среднеканском и Ягоднинском районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение на 1-3 июня 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Среднеканском и Ягоднинском городских округах", - говорится в сообщении.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанных районах ожидается высокая пожарная опасность - IV класса. В последние дни там облачная погода, температура воздуха - около плюс 13 градусов, ветра нет.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В настоящее время в регионе значительных природных пожаров не зафиксировано.