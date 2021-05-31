Суд на Алтае заключил под стражу школьницу, обвиняемую в насилии над сверстницей

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Школьница из Барнаула взята под стражу по решению суда в рамках расследования уголовного дела о насилии над сверстницей в заброшенном здании, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ. Принято решение о сносе здания, в котором совершено преступление.

На прошлой неделе в Алтайском крае возбудили два уголовных дела после насилия в отношении 11-летней девочки. Видеозапись с издевательствами над девочкой в заброшенном здании появилась в соцсетях.

"Обвинение 14-летней школьнице предъявлено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего"). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках второго дела, возбужденного по факту халатности после этого случая, следователи проводят обыски в учреждениях органов власти, допросы должностных лиц. "По настоянию следователей администрацией города принято решение о сносе здания, в котором было совершено преступление. Кроме того, в правительство края и мэрию Барнаула следователем будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений", - подчеркивается в пресс-релизе.

Первое уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего"). По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников в одном из заброшенных домов города избила ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие.

Позднее следователи по данному факту возбудили второе уголовное дело - по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства.