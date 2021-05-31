В Подмосковье мужчина зарезал жену и двух дочерей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В Подмосковье мужчина зарезал свою жену и двух дочерей, после чего совершил самоубийство, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Тела женщины и девочек с колото-резаными ранениями были обнаружены лежащими на кровати спустя долгое время после убийства", - сказал собеседник агентства.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила ТАСС обнаружение в квартире в Щелкове тел четырех человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. "Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10-м этаже, входная дверь - металлическая и закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины. В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы отцу семейства. "Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники", - добавила Врадий.

Как сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела. "По указанию исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Щелковский городской прокурор Иван Денисов", - добавила Григорьева.

В новость внесены изменения (10:35 мск) - добавлен комментарий прокуратуры.