Омскому депутату предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Он арестован на два месяца.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ - "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" - в отношении супруги депутата, 23-летней жительницы Омской области. По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео и распространяла ролики в соцсетях. В отношении женщины, у которой двое малолетних детей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Сначала Анищенко проходил по делу как свидетель, но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, в отношении него и его жены были возбуждены дела по статьям УК РФ - "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Депутат заключен под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.

Следственные органы также проводят проверку по информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая пыталась снять в Покровском поселении сюжет о депутате и его жене. На опубликованном телеканалом ролике неизвестные угрожают журналистам расправой, с силой толкают оператора на землю и гонятся за съемочной группой. Инцидент произошел 27 мая.