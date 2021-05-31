В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Пять человек погибли при столкновении автомобилей вблизи села Мартыново Алтайского края. Один человек пострадал, он доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП, которое произошло около 14:00 (10:00 мск) вблизи села Мартыново Ельцовского района. По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, один пострадал. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения в зоне происшествия, возможность проезда автотранспорта.

Как уточнили журналистам в региональном ГУ МВД России, авария произошла на автодороге К-05 Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница с Кемеровской областью, ее участниками стали два транспортных средства. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Subaru. В результате ДТП Subaru сгорел, в салоне обнаружено, предположительно, тело водителя. В автомобиле Nissan погибли четыре человека, один пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются.

Авария стала вторым крупным дорожно-транспортным происшествием в регионе за день. Ранее около 03:00 мск на втором километре автодороги К-04 столкнулись Mazda и автобус Iveco. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров умерли до приезда скорой помощи. Автобус перевозил сотрудников предприятий "Алтайхлеб".