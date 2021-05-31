Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ/САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший перелет из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс А4214 Екатеринбург - Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самары по технической причине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "Азимута", на данный момент пассажиры рейса ожидают вылета из международного аэропорта Самары.

В пресс-службе аэропорта Курумоч уточнили ТАСС, что самолет приземлился в 07:06 (06:06 мск). "В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала", - сказала собеседница агентства.

Вылет в аэропорт Ростова-на-Дону предполагается совершить в 15:40 (14:40 мск).