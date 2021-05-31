Суд возобновил следствие по делу уроженца Чечни, подравшегося на акции в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы возобновил судебное следствие по делу уроженца Чечни Микаила Мархиева (Саида-Мухаммада Джумаева), подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Мархиева Микаила отложено на 6 июля в 14:00 для возобновления судебного следствия со стадии исследования доказательств", - сказала представитель суда.

Ранее прокуратура в ходе прений сторон попросила суд приговорить Мархиева к пяти годам колонии. Как сообщал ТАСС источник близкий к делу, Джумаев после задержания изменил имя и фамилию на Мархиев.