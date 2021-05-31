Второе уголовное дело возбуждено в Барнауле по факту падения детей с лопнувшего батута

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении контролирующих органов после падения с лопнувшего батута двух девочек в Барнауле. Об этом сообщил журналистам в понедельник замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

"В отношении контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности, также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи также разбираются в происходящем, как это приняли в эксплуатацию, что было сделано контролирующими органами", - сказал Мальцев.

Как установило следствие, днем 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Был допрошен владелец батута. После происшествия власти Алтайского края организовали внеплановую проверку аттракционов в регионе.