СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистских преступников во время акции "Бессмертный полк" в мае 2021 года. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, фигурантами стали жители нескольких регионов России, а также граждане Украины.

"Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказала она.

В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. "По данным следствия, в мае 2021 года они разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова", - сказала Петренко.

Кроме того, по ее словам, проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева, который пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией. В ходе обысков у фигурантов дел изъяли компьютеры и средства связи.

В СК подчеркнули, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом.