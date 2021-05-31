Глава Карелии заявил, что пожар в гостинице "Северная" мог устроить постоялец

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 мая. /ТАСС/. Пожар в гостинице "Северная", произошедший в воскресенье вечером на четвертом, мансардном, этаже, мог начаться в номере класса люкс из-за нарушения правил безопасности постояльцами. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

"Дознаватели выясняют причины возгорания. По предварительной версии, оно началось в одном из номеров люкс из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы будут вестись под контролем Управления по охране объектов культурного наследия в Карелии - здание гостиницы имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас внутри продолжает работать пожарная лаборатория. По информации собственника, объект был застрахован. Полностью свою деятельность гостиница планирует восстановить к выходным, сейчас работают ресторан и деловой центр, которые расположены в крыле, не поврежденном огнем.

Как сообщалось ранее, в пожаре выгорел номер из двух комнат на четвертом этаже, а также часть коридора. В правительстве республики уточнили, что от проливки также пострадали нижние этажи. Постояльцев отеля на сутки бесплатно переселили в другой отель города - гостиницу "Космос", эта работа продолжается: гостей будут размещать в других местах за счет организации.

Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске произошел вечером 30 мая, погибших и пострадавших нет. Огонь охватил 500 кв. метров на четвертом этаже здания, которое считается градостроительной доминантой исторического центра города, его визитной карточкой и памятником регионального значения, построенного в 1936-1939 годах в стиле так называемой пролетарской классики. В ходе ликвидации горения из здания эвакуировали 64 человека, постояльцев разместили на первом этаже крыла, не поврежденном огнем. Всего в гостинице есть 92 номера, часть площадей сдается в аренду частным компаниям.