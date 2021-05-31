Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге в воскресенье вечером, признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека: девочка и сотрудник Росгвардии, который также госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

