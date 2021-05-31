Убийце 11-летней девочки в Сарапуле грозит пожизненное лишение свободы

ИЖЕВСК, 31 мая. /ТАСС/. Три уголовных дела возбуждены в отношении обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в городе Сарапуле, за совершенные преступления злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Сарапула, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего"), ч. 1 ст. 244 "Надругательство над телами умерших") УК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, за совершенные деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Удмуртии.

Согласно материалам дела, зимой 2021 года мужчина стал приходить в квартиру женщины, которая одна воспитывала 11-летнюю дочь. В один из мартовских дней, пока мать девочки спала, мужчина в состоянии наркотического опьянения совершил действия сексуального характера в отношении ребенка, а 22 марта напал на девочку, задушил ее и надругался над телом.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый мужчина, возбуждены два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). 23 марта мужчину взяли под стражу, он признал свою вину. 19 мая Индустриальный районный суд Ижевска продлил его арест до 23 июня.