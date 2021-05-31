Причиной убийства мужчиной жены и дочерей в Подмосковье стали долги

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Долги, по предварительным данным, стали причиной убийства мужчиной жены и двух дочерей в Подмосковье и последовавшего его самоубийства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семьи были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник источник сообщил, что отец убил свою жену и двух дочерей в их квартире в Щелкове, после чего совершил самоубийство. Тела женщины и девочек с колото-резаными ранениями были обнаружены лежащими на кровати спустя почти месяц.