Бывшего главу Дербентского района Дагестана приговорили к шести годам колонии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу Дербентского района Дагестана, признав его виновным в растрате 8,6 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Бывший глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов осужден за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре. Также суд удовлетворил гражданский иск представителя администрации Дербентского района на сумму свыше 8,6 млн рублей.

Судом установлено, что в 2016 году Джелилов на основании изданных им незаконных постановлений передал в собственность своим знакомым земельные участки муниципального образования общей площадью 6 га. Эти участки относились к категориям земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения Зидьян-Казмаляр. В результате муниципальному району причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 8,6 млн рублей.