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В МЧС сообщили, что за неделю природные пожары произошли почти в половине регионов

Ведомство зафиксировало возгорания в 37 регионах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МЧС России зафиксировало природные пожары в 37 регионах страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В течение недели опасные и неблагоприятные метеоявления воздействовали на территории 38 субъектов РФ, паводок отмечен в 10 регионах, природные пожары зафиксированы в 37 регионах", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в 12 регионах действуют 58 очагов пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, отметили в МЧС.

Также за прошедшую неделю в России из космоса было выявлено 1,8 тыс. термических точек, пройденная огнем площадь сократилась на 64%. Борьбу с пожарами ведет в том числе авиация МЧС, которая сбросила на очаги более 2 тыс. тонн воды.

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