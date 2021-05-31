Задержанные в Саратове члены группировки "МКУ" дали признательные показания

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Некоторые из задержанных в Саратове сотрудниками ФСБ участников праворадикальной украинской группировки "МКУ" дали признательные показания, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.

В минувшую пятницу сообщалось, что в Саратове задержаны 14 членов неонацистской группировки "МКУ", которых курировали из Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о создании и участии в экстремистском сообществе. "В начале января 2021 года вступил в группу МКУ, о которой узнал в новостях группы и также в других правых пабликах", - рассказал на видео один из задержанных.

Другой задержанный признался, что также состоит в сообществе с января этого года. Всего на видео сознаются в своем участии в "МКУ" четыре человека. Еще один задержанный рассказал, что они получали информацию от украинской праворадикальной неонацистской организации, созданной, по его словам, в 2018 году на Украине.

Как сообщали в ЦОС, у задержанных изъято значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.