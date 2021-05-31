Экс-начальник липецкого УФСИН приговорен к 3 годам условно за покушение на мошенничество

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Суд приговорил экс-начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина к трем годам лишения свободы условно и штрафу 300 тыс. рублей по делу о покушении на крупное мошенничество. Он обвинялся по четырем статьям, но по трем из них оправдан, сообщила в понедельник пресс-служба Липецкого областного суда.

"Председательствующий судья Ирина Мешкова назначила Геннадию Чейкину наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в качестве дополнительного наказания осужденному назначен штраф в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, Чейкина обвиняли в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения"), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ ("Покушение на мошенничество в сфере страхования"). Вину в совершении преступлений бывший высокопоставленный сотрудник УФСИН признал частично.

По данным следствия, Чейкин обвинялся в получении взятки в размере 1,5 млн рублей от директора Усманского завода растительных масел за заключение госконтрактов на поставку 500 тонн продукции на 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений. Кроме того, по версии следствия, в 2013 году он сообщил в страховую компанию ложные сведения о получении им травмы на службе, в качестве компенсации на его банковский счет были перечислены более 200 тыс. рублей, а затем Чейкин обратился за единовременной выплатой и страховкой в сумме 2,6 млн рублей. Также он якобы незаконно ходатайствовал о страховой выплате в течение года после увольнения в сумме 500 тыс. рублей за травму в период прохождения службы.

По решению суда, Чейкин признан виновным только в покушении на мошенничество. Он не имел права на единовременную выплату при увольнении в размере 2 млн рублей, за которой он 30 июля 2018 года обратился в Правобережный районный суд Липецка с исковым заявлением, но в итоге получил отказ, и преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Геннадий Чейкин покинул пост начальника УФСИН России по Липецкой области в июле 2017 года. 8 февраля 2019-го он был арестован.