Суд приговорил двух экс-спортсменов за стрельбу в "Москва-Сити" к 16 и 15 годам колонии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, причастных к стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году, к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Исмаилов М. И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, частями 4 и 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Хамидов Э. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее коллегией присяжных заседателей подсудимые были признаны виновными. В ходе прений сторона обвинения просила Исмаилову назначить 19 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом 1,08 млн рублей, а Хамидову - 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штраф 1,08 млн рублей.

В суде были ранее допрошены свидетели обвинения, среди которых певец Валерий Меладзе и бизнесмен Дмитрий Павлов. В перестрелке у башни "Око" в "Москва-Сити" участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. Пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено в том числе чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу.