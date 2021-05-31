Румыния выдаст России обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Подмосковье

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Румыния приняла решение об экстрадиции в Россию обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В производстве следователя следственного отдела по Подольску находится уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого заочно по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Компетентными органами Румынии принято решение об экстрадиции обвиняемого и в ближайшее время он будет передан сотрудникам правоохранительных органов РФ", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в марте 2013 года обвиняемый вместе с соучастниками оборудовали помещении в деревне Макарово 22 игровыми автоматами. В целях соблюдения конспирации ими была организована система закрытого доступа ограниченного круга игроков. Помещение использовалось соучастниками до 9 января 2015 года. В результате совместной преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 6 млн рублей. Обвиняемый был задержан, однако при избрании меры пресечения ему удалось скрыться и впоследствии выехать за границу, он был объявлен в международный розыск.