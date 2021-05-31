Железнодорожный вокзал в Омске вернулся в штатный режим работы после эвакуации

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Омский железнодорожный вокзал, который был эвакуирован в понедельник утром после поступившего сообщения о минировании, вернулся в штатный режим работы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"). По данным источника в правоохранительных органах, информация о минировании не подтвердилась.

"Работа [пригородного и основного] вокзалов восстановлена в полной объеме. Эвакуация [на движении поездов] не сказалась, поезда курсировали в нормальном графике", - сказали в пресс-службе.

Правоохранительные органы не прокомментировали информацию о минировании, но источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что опасных предметов при обследовании вокзалов обнаружено не было.

Железнодорожный и пригородный вокзалы в Омске были эвакуированы утром 31 мая после поступившего анонимного сообщения о минировании пригородного вокзала.