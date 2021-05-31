В Саратовской области задержаны мошенники, похищавшие у пенсионеров деньги

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские Саратовской области выявили мошенническую схему, с помощью которой преступники похищали деньги у пенсионеров под предлогом оказания юридических услуг. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, трое местных жителей создали кол-центр в Саратове и арендовали помещения в ряде регионов России. Злоумышленники звонили пожилым гражданам и сообщали им, что якобы появилась возможность увеличить размер их пенсий. Потерпевших приглашали в офисы, где уговаривали оформить кредиты с целью оплаты этих услуг. По предварительной информации, в результате противоправной деятельности пострадало свыше 50 граждан. Ущерб превысил 1,5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.