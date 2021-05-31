СК возбудил дело о халатности после гибели ребенка в Саратовской области

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели ребенка, на которого упала кирпичная стена в Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту неисполнения должностными лицами бюджетного учреждения своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что следственные органы Саратова начали проверку по факту смерти 11-летнего мальчика при обрушении стены кирпичного гаража 28 мая. По версии следствия, ребенок гулял возле неэксплуатируемого гаража в Татищево. Рядом с воротами гаража в стене имелось отверстие, образовавшееся из-за частичного разрушения кирпичной кладки. В момент, когда ребенок попытался пролезть через данное отверстие, произошло обрушение кладки, в результате чего ребенок получил повреждения, несовместимые с жизнью.

"В ходе проверки следователями установлен владелец объекта недвижимости, где произошла трагедия (бюджетное учреждение). При этом установлено, что гараж не имел ограждения и охраны. Несмотря на частичное разрушение кирпичной кладки стены, владельцем объекта не было принято мер к его восстановлению и ограничению свободного доступа," - уточняется в сообщении.