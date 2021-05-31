В Ростовской области пресекли деятельность трех подпольных оружейных мастерских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Силовики пресекли деятельность трех подпольных мастерских в Ростовской области, в которых производилось оружие и боеприпасы. Как сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах региона, изъято 86 единиц различного огнестрельного оружия.

"В Ростовской области пресечена деятельность трех мастерских по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе проведения обысков изъято 86 единиц различного огнестрельного оружия, 119 основных и составных частей оружия, 7 407 патронов различного калибра, два самодельных взрывных устройства, три гранаты, три килограмма пороха, один арбалет и другие предметы", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что мероприятия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). По словам источника, по делу проходят трое граждан. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, по итогам которой планируется возбуждение уголовных дел еще в отношении восьми человек.

По словам собеседника агентства, в настоящее время установлено, что трое жителей Батайска и Азовского района на постоянной основе занимались изготовлением боевого огнестрельного оружия из массогабаритных макетов. В ходе проверочной закупки силовики приобрели у них револьвер системы Нагана. Криминалисты установили, что предмет является мелкокалиберным нарезным огнестрельным оружием (калибр 5,6 мм). Кустарным способом у револьвера выполнены вставки камор барабана и ствола.

Ранее в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС о выявлении в 25 регионах страны 96 подпольных оружейников. Сотрудники ФСБ России изъяли 385 единиц оружия, прекращена деятельность 29 подпольных оружейных мастерских. Масштабная спецоперация проводилась в мае в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

Среди изъятого оружия три пулемета, 45 автоматов (АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС), девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-33, РГО), более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.