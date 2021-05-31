В Коми возбуждено уголовное дело в связи с разливом нефтепродуктов после аварии в НАО

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Республике Коми в связи с разливом нефтесодержащей жидкости в результате аварии на Ошском нефтяном месторождении, дело возбуждено по статье о загрязнении поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения, повлекшем причинение существенного вреда животному или растительному миру, говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее уголовное дело по факту данного разлива возбудили следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. "Органы прокуратуры Республики Коми провели проверку в связи с нефтеразливом, который произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского нефтяного месторождения, и повлек попадание нефтесодержащей жидкости в реки Колву и Усу. В Коми по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нефтеразливом на водных объектах", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Привлеченные в ходе проверки контролирующие органы подтвердили, что "произошедшее в результате аварии загрязнение почвенно-растительного покрова и акватории рек (Колва и Уса) носит масштабный характер, а источником загрязнения является излившаяся из трубопровода нефтесодержащая жидкость. Устранение последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат".

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура республики по результатам проверки направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству"). Кроме того, прокуратура внесла представление собственнику нефтепровода. Фактическое устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Разлив обнаружили 11 мая в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), в Усинском районе Коми введен режим ЧС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, в том числе девять тонн попало в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК).