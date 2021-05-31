БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае установили причину смерти 12-летней школьницы из лицея "Эрудит" в Рубцовске, она задохнулась во время приема пищи. Гибель ребенка не связана со стрессом после разговора с педагогами лицея, сообщил журналистам в понедельник замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

В апреле местные СМИ сообщали, что после разговора с завучем рубцовского лицея 12-летняя воспитанница пришла домой, ей стало плохо и она умерла. Сообщение вызвало широкий общественный резонанс, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Проверку произошедшего начала детский омбудсмен на Алтае Ольга Казанцева, а также региональное Минобразования.

"Сообщалось, что после общения с педагогом девушка совершила суицид. Это приукрашено, такого нет. Причина смерти - аспирация пищевыми массами, она задохнулась, употребляя пищу. Как именно это случилось, мы пытаемся установить в рамках расследования уголовного дела. Да, в этот день она с мамой сходила к педагогам. Несчастный случай совпал с походом в школу", - сказал Мальцев.

По факту смерти ребенка, произошедшей 8 апреля, 11 апреля в региональном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.