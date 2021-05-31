Эдварду Билу на два месяца продлили меру пресечения по делу о ДТП

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Жорин.

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"На два месяца суд продлил меру, оставив запреты без изменений", - сказал собеседник агентства.

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев ранее сообщал ТАСС, что потерпевшая попросила полицию прекратить дело за примирением сторон. Также защитник сообщал, что его доверительнице была выплачена компенсация, размер которой он не уточнил.

Решением Тверского суда блогеру Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.