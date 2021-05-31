Пожар возник в старинном особняке в исторической части Тамбова

ТАМБОВ, 31 мая. /ТАСС/. Один из домов старинной усадьбы архитектора Теофила Сверчевского, являющийся региональным объектом культурного наследия, загорелся в исторической части Тамбова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Лермонтовской, 22. На месте работают три пожарных расчета. Пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован на площади, предварительно, 200 кв. метров", - сообщила собеседница агентства.

Жилой дом на Лермонтовской, 22, в Тамбове является частью старинной усадьбы архитектора Сверчевского. Особняк был построен в начале XX века, имеет статус памятника архитектуры. В настоящий момент является многоквартирным жилым домом и находится в собственности городской администрации, в последние годы нуждался в проведении капитального ремонта.

Архитектор Теофил Сверчевский с 1882 по 1907 год жил и работал в Тамбове. Он является автором тамбовского драматического театра (бывшее дворянское собрание), музыкального училища, тамбовского католического Крестовоздвиженского храма в неоготическом стиле. За время работы в Тамбове архитектор принимал участие в строительстве храмов, общественных и частных зданий, построил собственный дом и основал строительно-техническую контору.