В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержали легкоатлета Ильгизара Сафиуллина

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве по подозрению в распространении наркотиков задержан чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин. При обыске в его доме обнаружено около половины килограмма синтетических наркотиков. В настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, не уточнив личности задержанного. "Оперативникам поступила информация о 28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Бориса Пастернака злоумышленник был задержан", - сказали в полиции.

По месту регистрации задержанного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, электронные весы, а также упаковочные пакеты. "Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством - мефедроном, массой более 470 граммов", - добавили в полиции.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.