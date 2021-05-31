{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отложил рассмотрение иска о законности признания Навального склонным к побегу

Следующее заседание состоится 2 июня

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 31 мая. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области перенес заседание по иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 за постановку его на профучет как склонного к побегу. Оно состоится 2 июня, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Объявляется перерыв до 2 июня, 14:00", - сообщила судья Галина Никулова.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По его словам, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Теги
Россия
Четверо жителей Дагестана получили тюремные сроки за терроризм
Суд приговорил их лишению свободы на сроки от 10 до 18 лет
Читать полностью