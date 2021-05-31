Четверо жителей Дагестана получили тюремные сроки за терроризм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил четверых жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 10 до 18 лет за участие в террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в мае 2015 года в селе Тпиг Агульского района Дагестана Р. Магомедов и Г. Рамазанов объединились в группу для осуществления террористической деятельности. Вооружившись огнестрельным оружием, взрывными устройствами и взрывчатым веществом, мужчины создали незаконное вооруженное формирование. В июне 2016 года к нему примкнули Р. Тагривердиев и Р. Курбанов.

"Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Магомедову Р. З. - 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, Рамазанову Г.Р. - 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, Курбанову Р. Х. - 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, Тагривердиеву Р. А. - 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщил представитель суда, отметив, что на осужденных также наложены штрафы на общую сумму 860 тыс. рублей.

В соответствии с приговором суда оправдан проходивший в качестве обвиняемого по данному делу Али Алиев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, отметили в пресс-службе.

На счету участников банды вымогательство денег у местных жителей, поджоги продуктовых магазинов в селе Тпиг, а также серия краж ювелирных изделий, денежных средств и охотничьего оружия. В пресс-службе отметили, что в период с 2016 по 2017 год мужчины готовились к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов и главу администрации Агульского района Дагестана, однако в октябре 2017 года они были задержаны.