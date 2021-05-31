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Дело в отношении соратника уничтоженного в Чечне лидера "Имарата Кавказ" поступило в суд

Турпал-Али Дзейтов пропагандировал идеи запрещенной в РФ террористической организации, а также пытался склонить к участию в отряде двух своих родственников, в том числе несовершеннолетнего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Дело в отношении уроженца Ингушетии Турпал-Али Дзейтова, который является соратником уничтоженного в ходе спецоперации в Чечне лидера террористической организации "Имарат Кавказ" Аслана Бютукаева, поступило в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Дело в отношении Турпал-Али Дзейтова поступило, сейчас судья знакомится с материалами", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Дзейтов пропагандировал идеи запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ", а также пытался склонить к участию в отряде двух своих родственников, в том числе несовершеннолетнего.

Следствие считает, что мужчина вступил в состав террористической организации "Имарат Кавказ" под руководством Бютукаева в июне 2019 года. По данным СМИ, Дзейтову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма"), ст. 205.1 УК РФ ("Вовлечение в террористическую деятельность"), ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании"), а также ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и взрывчатки").

В январе при проведении спецоперации в Чечне были уничтожены пятеро членов банды Бютукаева, включая ее лидера. В информационном центре Национального антитеррористического комитета ТАСС сообщали, что Бютукаев возглавлял разрозненные группы боевиков после ликвидации Доку Умарова.

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