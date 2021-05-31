В Сочи задержан руководитель закрытого образовательного центра кришнаитов в Абхазии

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сочи задержали руководителя семейно-образовательного центра "Страна души" в Абхазии, который был закрыт по решению МВД республики, в отношении него проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне МВД Абхазии сообщило, что после резонансного сообщения одного из российских телеканалов о возможных неправомерных действиях со стороны директора в отношении несовершеннолетних, проживающих на территории семейного центра "Страна души", руководство МВД решило перевезти девятерых детей и троих воспитателей в безопасное место. На момент проверки с участием руководителей МВД никаких разрешительных документов на деятельность центра предоставлено не было, было принято решение о его закрытии.

"Руководитель центра задержан, в отношении него проводится проверка", - сообщили в краевом главке полиции.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС пояснили, что ведомство организовало проверку информации о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего постояльца этого центра, расположенного в Республике Абхазия. "В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, возможно пострадавших от незаконных действий, а также, каким образом осуществляется распространение сведений о деятельности указанной организации в городе Сочи", - заявили в пресс-службе.

Семейно-образовательный центр "Страна души" находился в селе Дранда Гулрыпшского района Абхазии, где на территории трех гектаров расположено три домовладения. В одном проживают взрослые, в другом - дети, имеются молельный зал, музыкальный и спортивный залы, библиотека, своя столовая, где готовят вегетарианскую пищу.

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