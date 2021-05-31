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Экс-глава "Открытой России" Пивоваров доставлен на допрос в СК в рамках уголовного дела

По данным источника в правоохранительных органах, его статус пока не определен

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Бывший директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, задержанный в петербургском аэропорту Пулково, доставлен на допрос в Следственный комитет РФ в рамках дела об участии в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пивоваров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельность"), - сказал собеседник агентства. - Его статус пока не определен".

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления. 

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