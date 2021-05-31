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Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют из Петербурга в Краснодар

По словам адвоката, уголовное дело в отношении него возбудило региональное управление СК РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Задержанного в петербургском аэропорту бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК РФ.

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Об этом сообщила адвокат Елена Бородина.

"Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая - через два дня после того, как РОО "Открытая Россия" объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар", - говорится в распространенном адвокатом сообщении.

 

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