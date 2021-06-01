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На Камчатке произошел пожар в корпусе строящейся школы

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание пенополистирола из-за нарушения технологии производства работ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском загорелся утром во вторник. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточнило, что площадь возгорания составляет около 120 кв. м, а не 2 тыс. кв. м, как сообщалось ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Горит около 120 кв. м здания. Остальная информация уточняется", - сказали в МЧС.

По словам министра строительства и жилищной политики региона Андрея Дегодьева, ущерб строящемуся зданию общеобразовательной организации пожаром не нанесен. Как уточняется на сайте правительства края, по предварительным данным, в школе произошло возгорание пенополистирола из-за нарушения технологии производства работ.

В новость внесены изменения (01:55 мск) - уточнена площадь возгорания.

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