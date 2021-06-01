В Приморье задержали браконьера, обвиняемого в нападении на госинспектора заповедника

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские во Владивостоке задержали местного жителя, который с 2020 года находился в федеральном розыске после нападения на государственного инспектора во время незаконной добычи морских ресурсов на юге Приморья. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального УМВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району задержали обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Мужчина находился в федеральном розыске с 2020 года", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи бухты Средняя в Хасанском районе, где расположен один из кордонов Дальневосточного морского заповедника. Госинспектор отдела охраны при патрулировании территории заметил мужчину, занимавшегося незаконной добычей морских ресурсов, что запрещено совершать на заповедной территории.

"Госинспектор попытался задержать браконьера, однако нарушитель оказал сопротивление, нанеся инспектору травмы, не опасные для жизни", - уточняется в сообщении.

Браконьер скрылся, не удалось его обнаружить и по месту жительства, после чего его объявили в региональный, а затем в федеральный розыск. Спустя время его нашли во Владивостоке. Он задержан и доставлен в отдел полиции.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы до пяти лет.