{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине возбудили дело в отношении главы вуза за махинации с зарплатами

По данным регионального управления ФСБ России, ущерб от действий мужчины составил свыше 3,6 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководителя одного из высших образовательных учреждений в Южно-Сахалинске за выплату зарплаты фиктивно устроенным на работу людям. Об этом во вторник сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России ("Присвоение или растрата , т. е. хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере")", - рассказали в управлении.

По данным ФСБ, мужчина организовал незаконное расходование бюджетных средств путем выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам. В результате противоправных действий учреждению причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. 

Местные СМИ сообщают, что речь идет об Иване Литвинове, директоре Института железнодорожного транспорта - филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Теги
РоссияСахалинская область
У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск
Полицейские также пришли с обыском к начальнику штаба Гудкова Виталию Венидиктову
Читать полностью