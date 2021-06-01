На Сахалине возбудили дело в отношении главы вуза за махинации с зарплатами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководителя одного из высших образовательных учреждений в Южно-Сахалинске за выплату зарплаты фиктивно устроенным на работу людям. Об этом во вторник сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России ("Присвоение или растрата , т. е. хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере")", - рассказали в управлении.

По данным ФСБ, мужчина организовал незаконное расходование бюджетных средств путем выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам. В результате противоправных действий учреждению причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

Местные СМИ сообщают, что речь идет об Иване Литвинове, директоре Института железнодорожного транспорта - филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения.