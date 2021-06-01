Полиция пришла с обыском к бывшему председателю "Открытой России" Александру Соловьеву

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции утром пришли с обыском к бывшему председателю признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александру Соловьеву. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник.

"Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются провести обыск в квартире у Соловьева", - сказал он. С чем связан обыск, источник не уточнил.

В понедельник в Санкт-Петербурге был задержан бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в рамках дела по ст. 284.1 УК ("Осуществление деятельности нежелательной организации"), возбужденного СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая. "На ночь его оставили в ИВС. У Пивоварова статус подозреваемого", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.