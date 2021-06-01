У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник.

"Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова. Ведутся обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что они начались с самого утра.

Ранее источник сообщил об обысках у бывшего председателя признанной нежелательной в РФ организации "Открытой России" Александра Соловьева.