Двое фигурантов дела о реабилитации нацизма признали вину

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в попытке разместить фото нацистов на сайте "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном", - сказала она.

Кроме того, следствие установило причастность к реабилитации нацизма жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха, они также являются фигурантами уголовных дел.

В мае этого года подозреваемые разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону гитлеровской Германии. "Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - сказала Петренко.